شكشك يناقش مع الدبيبة مشاريع الكهرباء والمواصلات وعدة مواضيع

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس “خالد شكشك”اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بحضور وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة الوزراء ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

شهد الاجتماع الذي حضر خلاله وكيل الديوان ” علاء المسلاتي “، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالديوان، المعوقات التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للعام 2021، وخاصة في المشاريع الأساسية المتعلقة بمشروعات الكهرباء والمواصلات وسبل حلحلتها ووضع الاجراءات اللازمة لمعالجتها.

وتم الاتفاق بين الديوان ورئيس الحكومة على وضع آلية عملية لمتابعة الإجراءات التعاقدية المحالة لديوان المحاسبة بما يكفل قيام ديوان المحاسبة بالدور المناط به وبصورة مواكبة لتلك الاجراءات والتعاقدات.

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