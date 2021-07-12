القطراني يناقش مع وزير النفط ووكيله نتائج الزيارات إلى الشركات النفطية بمنطقة خليج السدرة

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار.

تناول الاجتماع ما قامت به الوزارة من أعمال لتطوير وتحسين البنى التحتية لقطاع النفط وذلك لضمان رفع معدلات الانتاج بما يتناسب مع ما لدى ليبيا من إمكانيات طبقا للاتفاقات المبرمة بالخصوص.

ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزير النفط والغاز للشركات العاملة بالقطاع النفطي الواقعة بمنطقة خليج السدرة والوقوف على ما تحتاجه هذه الشركات للتسريع في عملية زيادة الانتاج دعما للاقتصاد الوطني .

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