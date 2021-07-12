وزارة المالية تطالب بإعداد تقديرات ميزانية 2022

تقرير 218

في خطوة وصفها المراقبون بـ “المبكرة” طالب وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك كافة المؤسسات العامة ضرورة تقديم تقديرات ميزانياتها عن العام 2022 نهاية شهر أغسطس المقبل.

منشور الوزارة طالب أن تشمل التقديرات الباب الأول والثاني والرابع وذلك وفقا لأحكام القانون والنظام المالي للدولة وتم استثناء الباب الثالث المخصص للتنمية

خالد المبروك شدد على ضرورة التقيد بضوابط مشروع الميزانية وإشراك المراقبين الماليين في إعدادها لضمان سلامة المقترحات.

منشور وزارة المالية تضمن ضوابط الميزانية للعام المقبل في باب الإيرادات مطالب الأخذ في الاعتبار الإيرادات الفعلية للسنتين الماضيتين مع ضرورة إرفاق توضيح لأي عمليات زيادة أو نقصان بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

وعن باب الإنفاق فقد أشارت وزارة المالية الى ضرورة التقيد بعدم إدراج أي إضافات أو مزايا جديدة إلا بموافقة الجهات المخولة قانونا إلى جانب الدقة في تقديرات مصروفات الملابس والإعاشة مع ضرورة ترشيد الإنفاق العام وسلسلة من الإجراءات المصاحبة.

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