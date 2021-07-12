وزير الصحة يبحث مع سفير مصر لدى ليبيا أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الإثنين، مع سفير دولة مصر لدى ليبيا “محمد ثروت سليم” وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو”.

تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات ومن أهمها تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، وكذلك استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية وتدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي اليقظة الدوائية التصنيع الدوائي صيدلي اقتصادي والصيدلة السريرية.

كما تم التطرق أيضاً إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، وكذلك وضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية