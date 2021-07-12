اجتماع لإستعداد إطلاق مشروع تفكيك الشبكات العابرة للوطنية

اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للاشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون والدعم المقدم من المنظمات الدولية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب ومدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ومدير إدارة التحري والتحقيقات بجهاز المباحث الجنائية ورئيس مكتب التعاون بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ناقش الاجتماع سبل مواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التطورات الخاصة بخطط عمل المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا، بالإضافة إلى البدء في المكون الوطني لمشروع تفكيك الشبكات الاجرامية المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر والتي سيعلن عن انطلاقها غداً.

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