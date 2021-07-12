اقتصاد

خاص: قادمة من طرابلس..وصول شحنة سيولة بقيمة 85 مليون إلى مطار بنينا بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية وصول قبل لحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة بقيمة 85 مليون دينار قادمة من طرابلس لدعم خزائن لمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية .

منها 50 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و 25 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و 10 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي التي سبق الاعلان عنها لإيصال السيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

والمصرف المركزي مستمر في نقل شحنات اضافية سيتم الاعلان عنها لاحقا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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