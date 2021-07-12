علي محمود يبحث أعمال الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعًا موسعًا، رفقة الشركات التابعة لها، وذلك لمناقشة خطوات توحيد الجهود القانونية للمؤسسة ومجموعة الشركات التابعة لها، لحماية الأصول بالخارج.

وتضمن الاجتماع، البحث في تطوير آليات الرقابة والمراجعة المالية، على مستوى مجموعة الشركات التابعة، إضافة إلى متابعة سير عمل مشروع القوائم المالية المجمّعة عن مجموعة الشركات التابعة، إلى جانب التوجه إلى الاستثمار بالداخل، وتحسين البنية التحتية للشركات التابعة لها، والتي تشمل المنظومات والسياسات والخبرات، وتوحيد السياسات والإجراءات الإدارية للمؤسسة وشركاتها.

وتخلل الاجتماع أيضًا، متابعة تدقيق الحسابات المالية للشركات، وتفعيل مخرجات تقرير ديلويت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية