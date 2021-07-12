مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين يبحث آلية تنظيم عمل شركات التأمين

قام مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين اليوم الاثنين الثاني عشر من يوليو الجاري بعقد اجتماعه العادي الثاني برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، وبحضور وكيل الوزارة “سهيل أبو شيحة” وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة .

تم خلاله بحث آلية تنظيم عمل شركات التأمين وسُبل تطوير أداء القطاع وحصر وتقييم معيدي التأمين بالسوق الليبي، وتم أيضا مناقشة المشاكل المتعلقة بالبطاقة البرتقالية والحلول المقترحة والعمل على اعداد مقترح بشأن إنشاء مجمعات لاستيعاب الأخطار الجيدة بما يحد من تسرب العملة الصعبة للخارج .

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