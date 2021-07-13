“الغويل” يبحث تطوير القطاع المصرفي وسياسة الإسكان

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، مع فريق العمل الاقتصادي، عددًا من المواضيع المتعلقة بسير عمل المصارف.

وناقش المجتمعون آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، و سبل تعديل قرارات إنشائها، كما ناقش المجتمعون كتاب رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني، المتعلق بإخطار الشركة الأهلية للإسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة من الانهيار، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي للغويًا.

إلى جانب ذلك؛ تباحث الحضور حول أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي، بشأن نقل تبعية المقر الرئيس لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي و اعتماد الرسوم و العوائد ذات الطابع المحلي.

وتم عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني، وبحسب بيان المكتب الإعلامي، فقد توصل المجتمعون إلى جملة من التوصيات أبرزها “ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلاءم مع الوضع الحالي و الصيرفة الإسلامية و تمويل المشروعات التنموية.

كما تم التأكيد على إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حثّ مصرف الادخار و الاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في إطار اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.

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