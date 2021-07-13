آثار “الضربة الصينية”.. حجم التداول على العملات الرقمية ينخفض 40%

كشف بحثٌ أجرته مؤسسة “كريبتو كومبير” البحثية، في لندن، أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسة، انخفضت بما يزيد عن 40% خلال يونيو.
وأرجعت المنظمة سبب الانخفاض إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الصين، إلى جانب عوامل أخرى، مؤكدةً أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42,7% إلى تريليونيْن و700 مليون دولار.
وعلى رأس هذه العملات؛ عملة البتكوين الأشهر، إذ انخفضت بأكثر من 6%، خلال الشهر الماضي، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ يناير، بعد أن شدّدت السلطات في الصين القيود على تداول العملة، وعمليات التعدين لاستخراجها.
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