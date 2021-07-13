وكالة نوفا: بسبب الخلاف بين البرلمان و الحكومة الجلسة تعلق لعدة مرات

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية إن مجلس النواب الليبي يستأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 المقدم من حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2021.

وبحسب الوكالة أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحق اجتماع النواب في طبرق بشرق البلاد عن تأجل اعتمادها عدة مرات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومة على الميزانية والقيمة الإجمالية وعقدت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عمر تنتوش اجتماعا مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمناقشة هذا الأمر تحديدا.

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