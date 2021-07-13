وزيرا المالية والتخطيط يؤكدان التركيز على إعمار بنغازي

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أجرى وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط فاخر بوفرنة زيارة إلى بلدية بنغازي الإثنين حيث كان في استقبالهما رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري والمُراقب المالي عادل نوح البدري.

وقال البلدية، إن اللقاء تناول عدد من الإجراءات المالية المُتعلقة باحتياجات البلدية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن وزير المالية أكد على أهمية دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والاقتصادية وجذب القطاع الخاص، وأن يتم التركيز على استكمال مرافق البنية التحتية للمدينة من خلال صندوق إعادة الإعمار.

ونقلت البلدية عن وزير التخطيط، قوله إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة ببنغازي على عدد من الأولويات منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي والمدينة الرياضية ومطار بنينا والوحدات السكنية وغيرها المرافق العامة.