اقتصاد

خاص..المركزي يؤكد وصول شحنة سيولة إلى قسم إصدار غريان بقيمة 50 مليون

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة لقسم اصدار غريان بمبلغ 50 مليون دينار ، كما استلم مصرف شمال أفريقيا غريان مبلغ 5 مليون لفروع المصارف بالمنطقة .

يأتي ذلك في اطار دعم مصرف ليبيا المركزي لأقسام الاصدار بكافة المناطق

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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