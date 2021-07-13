خاص..المركزي يؤكد وصول شحنة سيولة إلى قسم إصدار غريان بقيمة 50 مليون

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة لقسم اصدار غريان بمبلغ 50 مليون دينار ، كما استلم مصرف شمال أفريقيا غريان مبلغ 5 مليون لفروع المصارف بالمنطقة .

يأتي ذلك في اطار دعم مصرف ليبيا المركزي لأقسام الاصدار بكافة المناطق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية