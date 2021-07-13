تعليق جلسة مجلس النواب إلى بعد عيد الأضحى

علقت جلسة النواب اليوم الثلاثاء الموافق 13/يوليو/2021 إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللأزم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك عقب إعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية.

كما تم إحالة الأمر للجنة التشرعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014.م بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائباً بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.

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