المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ينفي وجود إطلاق نار قرب مقر المجلس

قام المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بنفي ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات من إشاعات بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب.

ويؤكد المركز بأن الجلسة استمرت بشكلها الطبيعي ولا صحة لوجود إطلاق نار، وعلقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لعدم توفر نصاب 120 صوت موافق على الميزانية.

وأكد على عدم الانجرار وراء الاشاعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم بإعادة نشرها.

ويخلي المركز مسؤوليته القانونية عن أي مواد تنشر بها وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير صفحتهم الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء.

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