خاص.. عضو مجلس النواب يكشف كواليس ما يحدث ..ولماذا لم تعتمد الميزانية

كشف عضو مجلس النواب “عبد الغني الفطيسي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن ماحدث في جلسة مجلس النواب الاثنين والثلاثاء.

حيث قال: للأسف وكما حدث في الجلسات السابقة لم تعرض الميزانية للتصويت بالرغم من أن أغلب أعضاء اللجنة التخطيط والمالية قدموا مقترح بإجمالي نفقات حوالي 84 مليار .

وأفاد؛ إن عدم عرض الميزانية للتصويت بعد كل هذه الفترة من النقاش داخل المجلس ولجنة التخطيط وبينها وبين الحكومة يعتبر مخالف للائحة الداخلية لعمل المجلس كما يعتبر مصادرة لإرادة النواب تتحمل مسؤوليتها رئاسة المجلس.

وتابع قائلاً: وقد تفاجانأ اليوم الثلاثاء برأي بعض أعضاء اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس بأن نصاب اعتماد الميزانية هو 120 صوت والذي لم يثار سابقاً بهذا الشكل وهو ما أدى إلى رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب بأن ما حدث في مسألة اعتماد الميزانية بصفة عامة وجلسة اليوم بصفة خاصة يعطي مؤشر أن المجلس يواجه عراقيل تمنع عمله بفعالية وإذا استمر بهذا الشكل في الفترة القادمة التي تعتبر مفصلية لما تتضمنه من استحقاقات مهمة مثل القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات والمناصب السيادية فإنه لم يستطيع إنجاز تلك الاستحقاقات وقد تؤول اختصاصاته إلى جهات أخرى.

وأخيراً أشار إلى ضرورة اعادة النظر في آلية عمل المجلس وتصحيح مساره قبل فوات الأوان.

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