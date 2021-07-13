مهاجر نيوز: مدينة زوارة الساحلية تسعى لطرد المهاجرين وتطالب بتسوية أوضاعهم

ذكر موقع “مهاجر نيوز” المتخصص بشؤون المهاجرين أمس الإتنين إن مدينة زوارة الساحلية أصدرت موعدًا نهائيًا للمهاجرين ، إنهم مطالبون بتسوية أوضاعهم رسميًا وإلا فسيكونون عرضة لخطر الطرد من المدينة .

يثير هذا الأمر الصادر عن مدينة زوارة قضايا لأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وفي حديثه مع موقع “مهاجر نيوز” أكد أن الأمن مسؤولية وزارة الداخلية وليس البلديات وقال على السلطات المحلية القبض على المهربين من مواطني زوارة ، بدلاً من تهديد المهاجرين بهذه الطريقة .

وتؤكد سلطات المدينة أن الدافع وراء الأمر هو عدد متزايد من المهاجرين الوافدين إلى المدينة ومعدل الجريمة المرتفع داخل أحيائهم وظهور الجثث على شواطئ المدينة.

وبحسب الموقع إن مدينة زوارة تشتهر بأنها نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين إلى أوروبا منذ عدة أسابيع وصل المزيد من المهاجرين إلى المنطقة ، على أمل ركوب قارب والهروب من ليبيا .

وتابع الموقع بالقول إن المهاجرين قلقون لأسباب مفهومة، أعرب البعض عن رغبتهم في مغادرة المنطقة ولكن ليس لديهم الوسائل للقيام بذلك وفوق كل شيء ، فإن ترك زوارة بدون وجهة محددة ودون حماية يعني أيضًا المخاطرة بالتعرض للاختطاف من قبل الجماعات المسلحة داخل البلاد وفقا للموقع .

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