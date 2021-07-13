المركزي يعلن عن مخصصات توزيع العملة للمصارف التجارية خلال شهر يوليو

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن مخصصات توزيع العملة بالمصارف التجارية خلال شهر “7يوليو” 2021 .

حيث تبلغ قيمة المخصصات للمنطقة غريان 100 مليون ديناروكذلك المنطقة الجنوبية أوباري فرع مصرف التجاري 15 مليون دينار ومصرف الجمهورية 10 مليون دينار ومصرف شمال أفريقيا 10 مليون دينار والاجمالي 35 مليون دينار، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية غات بلغت القيمة المخصصة فرع المصرف التجاري 15 مليون ومصرف شمال أفريقيا 7 مليون دينار وإجمالي القيمة 22 مليون.

كما أن مخصصات المنطقة الجنوبية الكفرة بلغت قيمة فرع مصرف الوحدة 10 مليون دينار ومصرف الجمهورية 10 مليون دينار ومصرف شمال أفريقيا 7 مليون دينار وإجمالي القيمة 25 مليون دينار، وكذلك بلغت مخصصات المنطقة الشرقية فرع مصرف الوحدة 10 مليون دينار ومصرف الجمهورية 110 مليون دينار ومصرف التجاري 45 مليون دينار وإجمالي القيمة 165 مليون دينار.







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