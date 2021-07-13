عون يبحث مع السفير البريطاني التعاون المشترك في مجال النفط والغاز

استقبل وزير النفط والغاز محمد عون أمس الإثنين السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له في طرابلس ، حيث بحثا التعاون الثنائي في صناعة النفط والغاز.

وأكد عون أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات البريطانية على أسس تجارية وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مهتمون بالجانب الفني لهذه الشراكة كما ناقشا سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين.

و من جانبه أعلن رفعت محمد العبار وكيل وزير النفط والغاز لشؤون الإنتاج عن اهتمامه بتنفيذ مختلف برامج التدريب والتطوير والأكاديمية في المملكة المتحدة وطلب من السفير هوبتون العمل على تذليل الصعوبات في الحصول على التأشيرات اللازمة للسماح بتنفيذ هذه البرامج.

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