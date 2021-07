ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض الإمدادات الأمريكية

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتعوض معظم الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق، إذ تلقت السوق الدعم نتيجة شح الإمدادات وتوقعات بمزيد من السحب من مخزونات الخام الأمريكية، بيد أن المخاوف من انتشار سلالات كوفيد-19 كبحت المكاسب، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك”.



وارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 36 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسرت 0.5 بالمئة أمس الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.45 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، بعد أن هبط 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للسمسرة: “التفاؤل بشأن شح الإمدادات وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية يقدمان الدعم”.

وأضاف: “لكن المخاوف الآخذة في التنامي بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ “كوفيد-19″ عالميا والضبابية المحيطة بخطط الإنتاج الخاصة بـ(أوبك+) ستكبح المكاسب على الأرجح”.

وكشف استطلاع مبدئي أجرته وكالة “رويترز” أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، بينما ستهبط أيضا مخزونات البنزين.

وتتراجع مخزونات الخام على نحو مطرد لعدة أسابيع، فيما هبطت المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى منذ فبراير 2020 في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو.

