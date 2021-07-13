للتقليل من الانقطاع الكهربائي ..الوحدة الوطنية توافق على تمويل الشركة العامة للكهرباء

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموافقة على تمويل الشركة العامة للكهرباء كجزء من خططها لتحسين البنية التحتية لإمدادات الكهرباء وتقليل انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف يأتي هذا مع ارتفاع درجات الحرارة مع اقتراب موسم الذروة في الصيف.

ومن خلال اجتماع تمت الموافقة من قبل المجلس الوزراء في البلاد في إطار تمويل شركة الكهرباء ، وستشمل المشاريع توريد وتركيب 40 محطة طاقة متنقلة تصل إلى 600 ميغا وإعادة بناء محطات تزويد جنوب طرابلس وإصلاحات ضخمة للوحدات البخارية في محطة الطاقة المزدوجة في الزاوية شمال بنغازي البريقة و محطة كهرباء رأس لانوف تنفيذ محطة غاز درنة المستعجلة لتوليد الطاقة الكهربائية.

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