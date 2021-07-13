رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع أبو جناح لمناقشة سبل حلحلة المشاكل وتقديم الخدمات للجنوب

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح”، وبحضور الإدارات المعنية بالديوان.

تم خلاله استعراض المشاكل المفصلية التي يعاني منها الجنوب، ومناقشة العمل على إحداث الفارق الإيجابي في حياة المواطن من خلال البدء المباشر والفوري في حل مشكلة نقص الوقود وتفاقم ظاهرة تهريبه.

حيث أشار شكشك إلى جهود سابقة لاستحداث منظومة لتتبع سيارات نقل الوقود بحيث تكون مبرمجة للوصول إلى محطة الاستقبال ولا يمكن تجاوزها وبالإمكان تعطيل الناقلة إذا تجاوزت المسار المسموح به، وتم الاتفاق على تفعيل هذه المنظومة بصورة عاجلة وفورية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

كما تم التطرق إلى المشاكل الصحية التي يعاني منها الجنوب، وأضاف شكشك مشيرا إلى أهمية التجربة التي شرع فيها من خلال خصخصة التشغيل والإدارة، بحيث يتم الاجتماع العاجل مع وزير الصحة لتعميم هذه التجربة على مركز سبها الطبي ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في أقرب وقت.

واستعرض مدير الإدارة المختصة بالديوان أهم الملاحظات التي شابت مقترح توزيع المبالغ المخصصة للجنوب خصما من الفائض المتحقق من رسم بيع النقد الأجنبي، وتم الاتفاق على ضرورة إعادة التوزيع العادل والموضوعي للمبالغ بحيث توجه لخدمة مشاريع محددة وذات أثر.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة ضرورة تفعيل مصنع الرابطة للأدوية ومصنع أسطوانات الغاز بذات المنطقة، والتي يمكن أن يطرح من خلال الاحتفاظ بالملكية العامة والاستفادة من الخبرات العالمية عبر خصخصة الإدارة والتشغيل.

وفي الختام تم الاتفاق على وضع جدول محدد الأهداف والمواعيد لمتابعة تقدم الإنجاز في كل المستهدفات المتفق عليها وعقد اجتماعات متابعة دورية لملاحظة التنفيذ والعراقيل التي قد تستجد بالخصوص.

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