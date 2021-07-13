وزارة النفط تبحث سبل تعزيز التعاون مع بريطانيا

بحث وزير النفط والغاز، محمد عون رفقة كل من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النفط والغاز.

بدوره أكد عون على أن وزارته ترغب بالتعاون مع الشركات البريطانية فيما يتعلق ببناء الأسس التجارية، من جهته أبدى وكيل الوزارة على أن الوزارة تهتم بتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات في المملكة المتحدة، إلى جانب أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لديها خطط طموحة ترغب فى تنفيذها بالجامعات ومراكز التدريب البريطانية، مشددًا على ضرورة تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأوذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية هامة للقطاع.

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