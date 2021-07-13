وزير الصحة يبحث مع سفير كرواتيا أوجه التعاون الصحي بين البلدين

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي”، مع سفير كرواتيا المعتمد لدى ليبيا “توميسلاف بوشنياك” والوفد المرافق له، وبحضور مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة وعرض عدة ملفات ومن أهمها التعاون بين الجانبين في تطوير القطاع الصحي، وكذلك تبادل الخبرات الطبية وخاصة في مجالي زراعة الأطراف وعلاج الشلل، وذلك من خلال إرسال عناصر طبية لدولة كرواتيا لتلقي التدريب داخل مراكزهم، أو استقبال أخصائيين في هذا المجال لإجراء عمليات داخل المستشفيات الليبية ونقل خبراتهم للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية، بالإضافة إلى مجال التدريب وخاصة التدريب الصيدلي والتصنيع الدوائي.

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