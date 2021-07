أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها أبقت على توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في عام 2021، وما زالت تتوقع نمو حجم الطلب على الخام بمقدار 5.4 مليون برميل يوميا.

كما تتوقع الوكالة نمو حجم الطلب على النفط في 2022، بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك”.

وقالت الوكالة في تقريرها لشهر يوليو: “من المتوقع أن يزداد حجم الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.4 مليون برميل يوميا في عام 2021، وبمقدار 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2022؛ وذلك على الرغم من أن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان، ما زالت تمثل خطرا رئيسيا على التوقعات”.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو واستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة أعداد التطعيمات ضد الفيروس، والتخفيف من شدة الإجراءات الخاصة بمكافحة الوباء؛ ستكون دعما متكاملا للحفاظ على زيادة الطلب العالمي على النفط، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية، مرة أخرى، من توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط خارج بلدان “أوبك +” لعام 2021؛ مشيرة إلى زيادة بمقدار 0.77 مليون برميل يوميا.

The post توقعات بنمو حجم الطلب العالمي على النفط خلال 2021 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا