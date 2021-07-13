خلال اجتماع المشري مع الكبير ومسؤولي الأجهزة الرقابية..الاتفاق على صرف الحكومة للميزانية 112

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد”نعمان الشيخ” لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

ناقش الاجتماع كذلك سبل مواجهة المشاكل المعيشية اليومية في ظل عدم اعتماد الميزانية، وقد تم الاتفاق على صرف الحكومة للميزانية (12/1) مع الأخذ بالاعتبار تغيير سعر صرف الدينار الليبي.

بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.

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