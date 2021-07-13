اتحاد عمال النفط والغاز يستنكر تدخل السفير الأمريكي في الشأن الداخلي الليبي

أخبارليبيا24

أعلن اتحاد عمال النفط والغاز تضامنه مع الحراك الشعبي بمدينة طبرق تعبيرا عن غضبه للتدخل للسفير الأمريكي في الشأن الداخلي الليبي.

واستنكر الاتحاد في بيان خاطب فيه مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقائد العام ورئيس الحكومة التدخل السافر في أمور داخلية تخص قطاع النفط والغاز بالبلاد الشأن له بها.

وطالب الاتحاد برفض ذلك واتخاذ ما يلزم للحد من هذه التدخلات، مشددًا على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا العمل على عدم التدخل من أي جهة في الشأن الداخلي الليبي والالتزام واحترام الاتفاقيات الدولية التي أخرجت حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب البيان بعدم السماح لسفير الولايات المتحدة الأمريكية بمقابلة وزير النفط والغاز أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مباشرةً.