لتحفيز الاقتصاد الليبي.. «الدبيبة» يستمع لخطة هيئة تشجيع الاستثمار

قام رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بعرض الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء كل من الاقتصاد، المواصلات، الصحة، الحكم المحلي، الثقافة، العمل والتأهيل، التربية والتعليم، الموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق خطة تحفيزية اقتصادية يستهدف من خلالها صدور مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي.

