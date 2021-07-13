بحضور عدداً من المسؤولين ..استعراض خطة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

عقد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية اليوم اجتماعاً حضره رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومحافظ ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” ووزراء كل من الاقتصاد، المواصلات، الصحة، الحكم المحلي، الثقافة، العمل والتأهيل،التربية والتعليم، الموارد المائية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

بالإضافة إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة.

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