مؤسسة الاستثمار تعلن عن كسبها حكم لصالحها ضد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة البلجيكية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو عن كسبها حكم قضائي لصالحها .
حيث كسبت المؤسسة الحكم لصالحها ضد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة البلجيكية وتؤكد أنها مستمرة في حماية وصون أصولها.
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو عن كسبها حكم قضائي لصالحها .
حيث كسبت المؤسسة الحكم لصالحها ضد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة البلجيكية وتؤكد أنها مستمرة في حماية وصون أصولها.
أضف تعليقـك