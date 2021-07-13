اقتصاد

مؤسسة الاستثمار تعلن عن كسبها حكم لصالحها ضد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة البلجيكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو عن كسبها حكم قضائي لصالحها .

حيث كسبت المؤسسة الحكم لصالحها ضد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة البلجيكية وتؤكد أنها مستمرة في حماية وصون أصولها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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