المؤسسة الوطنية للنفط تناقش الوضع الوبائي بالبلاد وتأثيره على سير العمل

عقد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عبر منظومة التواصل الإلكتروني اجتماعاً، مع رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، وبحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

تناول الاجتماع مناقشة الوضع الوبائي بالبلاد وتأثيره على سير العمل، وكذلك مراجعة وتحديث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة.

قام مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بتقديم احاطة شاملة تضمنت عرض نتائج منظومة تتبع الانتشار الوبائي بالمؤسسة والجهات والشركات التابعة لها، كما أوضحت ارتفاع في معدل الإصابات بسبب زيادة معدلات الاصابة المتزايدة بالبلاد، بالإضافة إلى ذلك تم عرض ملخص نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة الصحة والسلامة والبيئة والتي شملت جميع المواقع النفطية بتكليف من مجلس الإدارة بالمؤسسة لتقييم الإجراءات الاحترازية المُتخذة لاحتواء انتشار الفيروس، وكذلك التعامل مع حالات الاشتباه والاصابة في حالة حدوثها.

ومن جهته أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على اهمية التقيد التام والتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والضرورية لاحتواء انتشار العدوى واهمية المتابعة المستمرة من قبل جميع المستويات الإشرافية، وكذلك ضرورة التركيز على برامج التوعية والتثقيف بالقواعد الأساسية للوقاية وتقليص الاختلاط والتواصل المباشر واستخدام التقنيات الإلكترونية لعقد الاجتماعات، والحرص على توفير كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم بكل المواقع بشكل دوري ومستمر.

كما أصدر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط توجيهات مفصلة فيما يتعلق بتكثيف الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع المستخدمين بكل الحقول والموانئ والمواقع النفطية، مؤكدين بأن صحة وسلامة العاملين هي أولوية قصوى ويجب على الجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة ووضعها حيز التنفيذ مباشرةً.

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