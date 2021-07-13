اقتصاد

وكيل وزارة الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

شارك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز.

وينعقد المؤتمر تحت شعار “حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية”، والذي يُعقد خلال الفترة من 13 – 14 يوليو 2021م، في العاصمة الأذربيجانية باكو عبر الاتصال المرئي.

ويستعرض المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الثامنة عشرة للحركة التي عُقدت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان في الفترة من 25 – 26 أكتوبر 2019م.

ويناقش مؤتمر دول حركة عدم الانحياز القضايا التي تهم حركة عدم الانحياز ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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