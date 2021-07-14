اقتصاد

المجلس الأعلى للدولة يتفق على صرف الميزانية بنظام صرف 12/1

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد كلٌّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ؛ على ضرورة صرف الحكومة للميزانية بنظام صرف تقسيم 12/1، مع الأخذ في الاعتبار تغيير صرف الدينار الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، تباحث فيه الحضور، حول الوضع الاقتصادي في البلاد، حيثُ أكد المجتمعون على ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.

وناقش المجتمعون سُبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية ومجلس الدولة؛ لتذليل المشاكل المعيشية اليومية، في ظل عدم اعتماد الميزانية.

 

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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