حملة إقفال للمنتجعات السياحية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة

قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس رفقة رئيس نيابة قصر خيار، وأيضاً دوريات من جهاز الشرطة الزراعية بحملة أمنية داخل منطقة قصر خيار لقفل المنتجعات السياحية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة ويأتي هذا في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة.

كما تم إقفال عدد من المنتجعات، وكذلك ضبط آلة لحفر الآبار داخل غابة قصر خيار وحجزها داخل مقر فرع إدارة إنفاد القانون طرابلس، حيث تم ضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص.

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