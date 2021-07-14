المصرف المركزي يوزّع 165 مليون دينار على المنطقة الشرقية

نشر مصرف ليبيا المركزي بياناتٍ حديثةٍ، أوضحت حجم السيولة النقدية المُحالة إلى المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، خلال شهر يوليو.

وبحسب بيانات المركزي؛ فقد تسلّم مصرف الوحدة عشرة ملايين دينار، وحصل مصرف الجمهورية، بكافة فروعه، على 110 ملايين دينار، بينما وزّعت 45 مليون دينار على فروع المصرف التجاري بالمنطقة الشرقية.

المركزي؛ نشر، أيضًا، ضمن بياناته القيمة الموزعة على المنطقة الجنوبية بأوباري، إذ تسلّم المصرف التجاري 15 مليون دينار، بينما تسلّم مصرف الجمهورية عشرة ملايين دينار، ووزّعت على مصرف شمال أفريقيا عشرة ملايين دينار؛ ليكون إجمالي السيولة التي وصلت إلى المصارف الثلاثة؛ 35 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية