محمد حمودة يصرح بخصوص حملة التطعيم ضد فايروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة خلال تصريح صحفي أنهم استلموا حتى هذه اللحظة 800 ألف جرعة وقاموا بتطعيم ما يقارب 450 ألف مواطن، وأنه من المتوقع قريبا جدا وصول 500 ألف جرعة جديدة من sputnik light الجديد والذي يتميز بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة 2_8 درجة مئوية وليس كما هو الحال في sputnik_v والذي كان عائق أمام بعض مراكز التطعيم.

وأضاف بأن مركز مكافحة الأمراض سيقوم بحملة خاصة في المناطق الساخنة نسبيا ، وسيباشر يوم الخميس القادم باستهداف منطقة مصراتة، والزاوية ، ويوم السبت والأحد زليتن والخمس وزوارة.

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