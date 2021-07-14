خاص.. السراي يؤكد أن قيمة سقف السحب 4000 دينار ..ويكشف عن خطة طوارئ

كشف مدير الدفع الإلكتروني بمصرف السراي ”أحمد صنوك” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن سقف السحب بمصرف السراي 4000 دينار .

كما أفاد بوجود عدة طرق للسحب النقدي وكذلك طرق للدفع الإلكتروني عبر البطاقات حسب رغبة الزبون.

وكشف صنوك عن تشديد السراي للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك كما جاء في قرارات مجلس الوزراء ، وتم تفعيل دور لجنة الطوارئ بالخصوص ووضعت خطة للتدابير وتم تقليل عدد العاملين بنسبة 25‎%‎ ولكن دون المساس بجودة العمل والخدمات الخاصة بالمصرف .

وتابع بالقول: يتم حالياً عمل عدداً من العاملين عن بعد ولكنهم يلبون طلبات الزبائن واحتياجاتهم والجودة لازالت كما هي .

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