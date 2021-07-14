علي العابد يجتمع مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا لبحث العلاقات بين البلدين

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد ” اليوم الاربعاء اجتماعا مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس دو هيلين ” لبحث العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع التدريب والتأهيل .

كما استعرض مع السفيرة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وخاصة في مجال التدريب المهني وتطوير الموارد البشرية بالوزارة، والعمل على تحسين كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وثمن الدعم والمساهمات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لليبيا في كل المجالات.

ومن جهتها أشادت السفيرة بالتعاون المشترك ، وأبدت استعداد فرنسا لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة، بخصوص بناء قدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين، مؤكدة على ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات .

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