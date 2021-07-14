“الاقتصاد” تبحث وضع آلية عمل لتنظيم عمل شركات التأمين

بحث أعضاء مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج؛ آلية تنظيم عمل شركات التأمين.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل الوزارة ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين؛ مناقشة سُبل تطوير أداء قطاع التأمين وحصر وتقييم مقدمي التأمين بالسوق الليبي، وحلحلة كافة المشاكل التي تعترض سير عمل القطاع، وتقديم الحلول اللازمة.

كما ناقش المجتمعون آلية العمل على إعداد مقترح بشأن إنشاء مجمّعات لاستيعاب الأخطار، بما يحدّ من تسرب العملة الصعبة للخارج، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد.

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