اقتصاد

خاص..مصادر تؤكد حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت مصادر خاصة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله عمر قدقود بمكتب النائب العام .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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