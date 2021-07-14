خاص..مصادر تؤكد حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله

كشفت مصادر خاصة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن حبس رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ ووكيله عمر قدقود بمكتب النائب العام .

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