اقتصاد

الشنطي يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة وتدقيق وتقييم إجراءات توريد الأضاحي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” قرار رقم (397) لسنة 2021 م بتشكيل لجنة برئاسة “محمد الذيب” وعضوية كل من عبداللطيف فارس ومصطفى الأقطع وعبدالرؤوف النجار ووليد عياد وعماد المزوغي.

حيث باشرت اللجنة اليوم أعمالها طبقاً لقرار الرئيس بشأن متابعة وتدقيق وتقييم إجراءات توريد الأضاحي، وكذلك مدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللأزمة لحماية المستهلك والآلية السليمة في عملية التوريد ورصد أي مخالفات قد تحدث اثناء عملية التوريد، وأيضاً سوف تحيل اللجنة نتائج أعمالها اليوم لرئاسة الهيئة لإتخاذ مايلزم من إجراءات حمايةً للوطن والمواطن .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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