مستشفى مرادة القروي يستلم عدد من المعدات الطبية المختلفة من قبل الوطنية للنفط

استلمت بلدية مرادة يوم أمس الثلاثاء قافلة من الشاحنات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، تحمل المعدات الطبية المختلفة والتجهيزات والأثاث الطبي والمعامل وكافة الاحتياجات اللازمة لتجهيز وتشغيل مستشفى مرادة القروي بالشكل الأمثل وفتح كافة العيادات لإستقبال الحالات وإجراء عمليات الطوارئ والجراحة والنساء والولادة والعيون والأسنان، وكذلك مستلزمات الإيواء والأسرة والمعامل وحضانات الأطفال وأجهزة الأشعة ومولدات الطاقة وأجهزة التنفس ومستلزمات شبكة الأكسجين وغيرها من التجهيزات الضرورية.

ويذكر بأن المؤسسة قامت في وقت سابق وعن طريق ادارة التنمية المستدامة بإجراء صيانة شاملة لهذا المرفق، ودعم البلدية أيضا في قطاع المياه والكهرباء، حيث تستهدف إدارة التنمية المستدامة خلال الفترة القريبة القادمة دعم قطاع التعليم والمزيد من الدعم لقطاع المياه.

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