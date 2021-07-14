اقتصاد

مصدر بالتجاري بالبيضاء: بعد استقالة خنفر بضغوطات..المركزي بالبيضاء يكلف حمدي رضوان كمدير للتجاري الوطني بالمخالفة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة المركزي بالبيضاء إلى مساعدة مدير عام قطاع شؤون التشغيلية “حمدي رضوان” .

تتضمن المراسلة استقالة الصديق خنفر ، وتكليف “حمدي رضوان” بمهامه.

وتقول مصادر بالمصرف التجاري بالبيضاء في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن “الصديق خنفر” و”حمدي رضوان” غير شرعيين ، وأن المدير المكلف من قبل مجلس الإدارة الشرعي هو “جلال الصادي” ، متسائلاً عن علاقة المركزي بالبيضاء بتكليف مدير للمصرف .

حيث قدم خنفر استقالته وذلك لرفضه ضغوطات منح تسهيلات مالية لبعض المتنفيذين بالمنطقة الشرقية وفقاً لمصادرنا بالتجاري بالبيضاء .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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