وول ستريت جورنال: هذه أبرز تصريحات “بايدن” حول ليبيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء نقلاً عن الرئيس الأمريكي جون بايدن إن ليبيا أصبحت إلى حد كبير مركزاً للاتجار بالبشر ومصدرًا لأزمة المهاجرين في أوروبا وإن احتياطياتها النفطية معرضة للخضوع و السيطرة .

وبحسب وول ستريت جورنال الأمريكية إن الخطوة الأولى الجيدة تتمثل في أن يقوم الكونجرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا ، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سيخول الرئيس فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعما للجماعات المسلحة أو إستغلال الأموال أو الموارد الطبيعية .في ليبيا.

وأضافت الصحفية: يجب ألا يكرر بايدن خطأ أوباما ، لكن الانتخابات هي فرصته للمساعدة في تنظيف الفوضى في البلاد .

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