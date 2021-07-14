اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية اليوم..تعرف على التفاصيل

اجتمعت اليوم مجموعة العمل الاقتصادية عبر تقنية الزوم بحضور ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير المصري محمد أبو بكر وسفير الإتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل و ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و عضوي فريق العمل.

تناول الاجتماع متابعة المسار الاقتصادي مع دعوة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً على إقرار الميزانية العامة للدولة .

و أشار إلى أن الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي و إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا و رأب الصدع و تجاوز التراكمات السلبية، وقد بدل أقصى حدود الجهد لاستيعاب الواقع و أعتقد أنه سوف ينجح في ذلك.

وقال: أننا في حاجة لتوافق السياسي و إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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