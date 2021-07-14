الحويج في زيارة تفقدية لمدينة العزيزية لتفعيل المشاريع الخاصة بالمنطقة

قام وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأربعاء بزيارة بلدية العزيزية رفقة وزير الشباب فتح الله الزني وذلك للاطلاع على خطة البلدية في انشاء وتفعيل المشاريع الخاصة بفئة الشباب بالمنطقة .

حيث ناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بإنشاء عدد من المشاريع الجديدة واستكمال المتوقفة منها بيوت الشباب والمركب الرياضي ودعم الحركة الكشفية والعمل على وضع خطط تنفيذية بهدف استقطاب هذه الفئة وتضمن انخراطها في إقامة وتنفيذ مشروعات تساهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأكد الحويج أن الوزارة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق ضمان الإقراض ستعمل على استقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمقر الحركة الكشفية ببلدية العزيزية للوقوف على الاضرار التي لحقت بالمبنى والتعرف على الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيله والدعم المطلوب للحركة الكشفية بالبلدية.

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