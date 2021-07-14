مناقشة توقعات عودة السفارة البريطانية وتسهيل الحصول على التأشيرة في طرابلس

التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء محمد خليل عيسى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة محمد المقهور بحث فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما ناقش الاجتماع موضوع عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس وتسهيلاً لحصول المواطنين الليبيين على التأشيرة في طرابلس بدلاً من تكبدهم لمشاق السفر إلى تونس.

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