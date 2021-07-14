البوسيفي: المصرف المركزي حول منحة الأولاد بقيمة مليار و80 مليون دينار

أفاد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي، بتحويل مصرف ليبيا المركزي بعد ظهر اليوم القيمة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع منحة الأولاد لمن لم يتجاوز سن 18 سنة وفق نص القانون، للأشهر 4 و 5 و 6 والمقدرة بمليار و80 مليون دينار.

وأكد البوسيفي للأحرار، أن مشروع المنحة سيشرع في تسييل المبالغ للمصارف التجارية يوم غد الخميس، والتي ستحيلها بدورها للفروع المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الفروع مازالت تعمل دون وجود منظومة موحدة، ما قد يؤخر وصول المنح إليها.

ورجح البوسيفي عدم تمكن المواطنين من سحب العلاوة قبل العيد، بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد وكذلك إيقاف المتوفين.

وقال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد إن منحة الزوجة والأولاد فوق سن 18 سنة مازالت قيد العمل، وإنهم يعملون على فرز وتدقيق أسماء المستفيدين بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة العمل والمالية والجهات ذات العلاقة حرصا على منحها لمستحقيها.

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