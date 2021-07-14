اقتصاد

صندوق الضمان الاجتماعي يوجّه بصرف أموال لشريحة محددة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمّم رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة، في كتاب وجّهه إلى مدراء الإدارات ومدراء الفروع، يطلب من خلاله صرف ماقيمته 1000 دينار كسلفة لاصحاب المرتبات الموقوفة والتابعين للصندوق.

وأشار حفيظة في كتابه، إلى فترة الصرف التي ستكون عن الفترة ما بين مايو الماضي وحتى أغسطس المقبل مبينا بان الاجراء المؤقت يأتي في اطار تعزيز القدرة الشرائية لمنتسبي الصندوق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى مع مرعاة استمرار إيقاف المعااشات الضمانية مشددا على سرعة تنفيذ الاجراء.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف، وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة ويقوم بإدارة نحو 392 ألف معاش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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