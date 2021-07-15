مركزي البيضاء يحدد ساعات العمل ليوم عيد الأضحى

وجه مدير إدارة الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء “أسامة الشكري رسالة إلى المدراء العامين بالمصارف ومدراء إدارات المناطق بالمصارف.

حيث نصت الرسالة على أن يكون يوم الأحد الموافق 18/يوليو /2021، ويوم الإثنين” الوقوف بعرفة “الموافق 19/يوليو/2021 يومي عمل عاديين للمصارف التجارية، كما أن ساعات الدوام الرسمي تكون على النحو التالي : بالنسبة للموظفين من ساعة (التامنة صباحاً) إلى (الخامسة مساءً )، وكذلك بالنسبة للزبائن من ساعة (التامنة ونصف صباحاً) إلى (الرابعة مساءً).

كما يتم تعويض اليومي الأحد والاثنين الموافق 18/19/ يوليو ويكون الدوام الرسمي بعد عطلة العيد يوم 27/يوليو /2021 بكافة المصارف التجارية.

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